Novara-Vicenza: le parole di Marco Carraro alla stampa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marco Carraro è tornato in campo nella sfida di Novara ed a fine match ha parlato alla stampa: “Mi sentivo bene, non giocavo da un mese e mezzo, quindi specie nel secondo tempo non sono stato proprio lucidissimo e posso fare meglio, però son contento ho fatto una buona partita. Dispiace per il Vicenzatoday.it - Novara-Vicenza: le parole di Marco Carraro alla stampa Leggi tutto 📰 Vicenzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è tornato in campo nella sfida died a fine match ha parlato: “Mi sentivo bene, non giocavo da un mese e mezzo, quindi specie nel secondo tempo non sono stato proprio lucidissimo e posso fare meglio, però son contento ho fatto una buona partita. Dispiace per il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Carraro: "Giochiamo sempre per vincere, ci è mancato il guizzo"; Pergolettese-LR: ledi Carraro dopo la prima vittoria di stagione; LR: si è svolta la presentazione diCarraro; LR: è stato presentato anche Nicola Rauti;, le primeazzurre di Rocchetti: "Sono in un bel gruppo. Spero di guadagnarmi la conferma"; LR: ledi Vecchi alla vigilia della sfida di Coppa Italia; Approfondisci 🔍

Novara-Vicenza 0-0, un buon punto per gli azzurri

(iamcalcio.it)

Secondo pareggio consecutivo per il Novara che ferma il Vicenza sullo zero a zero e conquista un punto prezioso. Una partita difficile che la ...

Vicenza, Carraro: "Giochiamo sempre per vincere, ci è mancato il guizzo"

(tuttoc.com)

Le parole di Marco Carraro, centrocampista del Vicenza, al termine dello 0-0 sul campo del Novara: "Mi sentivo bene nonostante non giocassi da un mese e mezzo, posso fare meglio però ...

Novara-Vicenza, Carraro: “Dispiace per il pareggio, noi giochiamo sempre per vincere: continuiamo con entusiasmo e serenità”

(trivenetogoal.it)

Queste le dichiarazioni di Marco Carraro dopo Novara-Vicenza: "Com'è stato il tuo rientro? Mi sentivo bene nonostante non giocassi da un mese e mezzo, posso fare meglio però sono contento, dispiace pe ...

Novara ferma il Vicenza: 0-0. Nessun gol al Piola

(lavocedinovara.com)

La Voce di Novara è un progetto nato nel 2017 con l’obiettivo di offrire una nuova voce dei nostri territori. Curiosità, innovazione, accessibilità, identità, comunità e socialità sono le parole che ...