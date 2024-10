“Non ci fermeremo di fronte a nulla!” L’urlo di Mario Giordano: l’ultima denuncia (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Noi non ci fermiamo davanti a nulla“. L’urlo di Mario Giordano all’inizio della puntata del 30 ottobre di “Fuori dal coro” è emblematico. Con la sua solita copertina-manifesto, il giornalista ha aperto le danze su Rete4, concentrandosi su quanto sta accadendo nel mondo dei più giovani: “Ma che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?”, domanda il conduttore snocciolando i casi di Piacenza, Costa Volpino, Napoli. “Una 13enne che muore ed è indagato l’ex fidanzatino 15enne. Una 18enne uccisa a Bergamo, un 15enne ucciso a Napoli. E’ la guerra dei ragazzini – scandisce Giordano – e Gianni, che questa guerra la conosce bene, condannato per violenze, rapine, aggressioni, ci aiuterà a capire l’emergenza giovani”. Gianni è un ragazzo presente in studio, lo si vede di spalle e incappucciato per non farlo riconoscere. Quindi spazio all‘emergenza degli immigrati e delle città fuori controllo. Thesocialpost.it - “Non ci fermeremo di fronte a nulla!” L’urlo di Mario Giordano: l’ultima denuncia Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Noi non ci fermiamo davanti a“.diall’inizio della puntata del 30 ottobre di “Fuori dal coro” è emblematico. Con la sua solita copertina-manifesto, il giornalista ha aperto le danze su Rete4, concentrandosi su quanto sta accadendo nel mondo dei più giovani: “Ma che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?”, domanda il conduttore snocciolando i casi di Piacenza, Costa Volpino, Napoli. “Una 13enne che muore ed è indagato l’ex fidanzatino 15enne. Una 18enne uccisa a Bergamo, un 15enne ucciso a Napoli. E’ la guerra dei ragazzini – scandisce– e Gianni, che questa guerra la conosce bene, condannato per violenze, rapine, aggressioni, ci aiuterà a capire l’emergenza giovani”. Gianni è un ragazzo presente in studio, lo si vede di spalle e incappucciato per non farlo riconoscere. Quindi spazio all‘emergenza degli immigrati e delle città fuori controllo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Morti sul lavoro (UIL - FENEAL UIL): “Siamo dia un’emergenza continua! Servono interventi urgenti”; Violenza sugli operatori sanitari. Anaao: soluzioni concrete o andremo tutti via.; No a una nuova antenna a Belforte, la protesta dei cittadini: "ci" (FOTO); Malpensa: l’intitolazione e le domande; Salvini: "Gli insultici fermano sull'intitolazione di Malpensa a Berlusconi, il sindaco Sala pensi a tagliare l'erba"; Agromafie nell'agro del Guà. «Filiera intrisa di sfruttamento e illegalità»; Approfondisci 🔍

Sciopero alla Metro: "Non ci fermeremo"

(msn.com)

I lavoratori incrociano le braccia per protestare contro la decisione dell’azienda di chiudere il punto vendita di Rimini con 40 dipendenti.

Cgil e Uil in piazza per i contratti della Pa. Landini: “Non ci fermeremo”. Bombardieri: “Subito le risorse per il 2025”

(msn.com)

Migliaia di lavoratori hanno manifestato a Roma per chiedere fondi adeguati per il rinnovo, lo sblocco della contrattazione di secondo livello, un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazion ...

Ius Italiae, Tajani: "Non ci fermeremo"

(stream24.ilsole24ore.com)

Palermo, 27 ott. (LaPresse) - Il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha ribadito la volontà di andare avanti con lo ius Italiae, la loro proposta di legge sulla ...

Vannacci a Pontida: non ci fermeremo

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...