Oasport.it - Motocross, gli italiani in arrivo in MX2 nel 2025. Le novità in MXGP

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Da poco si è esaurito il Mondiale2024 con il classico appuntamento deldelle Nazioni ed è tempo di pensare al. Molto attivo il mercato piloti sia per quanto riguarda la classeche per quanto concerne la MX2, ma soprattutto una grandissima. Ci sarà infatti grandissima curiosità per accogliere la Ducati Corse: finalmente ci sarà un Team Ducati in. La coppia sarà formata da Jeremy Seewer e da Mattia Guadagnini che saluterà la Husqvarna. In KTM invece ci sono già delle certezze: Jeffrey Herlings inaffiancato da Lucas Coenen che verrà promosso dalla MX2, mentre nella seconda classe ci saranno Andrea Adamo, Sacha Coenen, Simon Langenfeldere Marc-Antoine Rossi.