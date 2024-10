Monza vs Milan: le probabili formazioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre hanno bisogno di ripartire dopo le ultime rispettive sconfitte che hanno ridimensionato i loro obiettivi. Monza vs Milan si giocherà sabato 2 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium. Monza VS Milan: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna ottenuta a Monza ottenuta tre giornate fa sembra sia stata soltanto un caso per i brianzoli che sono ricaduti nei soliti problemi di inizio stagione. La squadra di Nesta è lontana parente di quella delle due passate stagione e l’ultimo posto in classifica lo dimostra pienamente. La sfida contro i rossoneri pare impari sulla carta, ma occorrerà battersi per strappare almeno un punto. Altalenante il cammino dei rossoneri che in virtù degli ultimi risultati sono scivolati assai lontano dal vertice della classifica. Sport.periodicodaily.com - Monza vs Milan: le probabili formazioni Leggi tutto 📰 Sport.periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre hanno bisogno di ripartire dopo le ultime rispettive sconfitte che hanno ridimensionato i loro obiettivi.vssi giocherà sabato 2 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna ottenuta aottenuta tre giornate fa sembra sia stata soltanto un caso per i brianzoli che sono ricaduti nei soliti problemi di inizio stagione. La squadra di Nesta è lontana parente di quella delle due passate stagione e l’ultimo posto in classifica lo dimostra pienamente. La sfida contro i rossoneri pare impari sulla carta, ma occorrerà battersi per strappare almeno un punto. Altalenante il cammino dei rossoneri che in virtù degli ultimi risultati sono scivolati assai lontano dal vertice della classifica.

