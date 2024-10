Monte di Portofino, cuoco si taglia un dito: mobilitazione per i soccorsi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intorno alle ore 21:30 di mercoledì 30 ottobre 2024 un cuoco di 37 anni, al lavoro in un Agriristoro sul Monte di Portofino, si è procurato un profondo taglio ad un dito della mano necessitante di trattamento ospedaliero. Sono stati chiamati i soccorsi, con un ampia mobilitazione per raggiungere Genovatoday.it - Monte di Portofino, cuoco si taglia un dito: mobilitazione per i soccorsi Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intorno alle ore 21:30 di mercoledì 30 ottobre 2024 undi 37 anni, al lavoro in un Agriristoro suldi, si è procurato un profondo taglio ad undella mano necessitante di trattamento ospedaliero. Sono stati chiamati i, con un ampiaper raggiungere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:disi taglia un dito: mobilitazione per i soccorsi;si taglia un dito lavorando in cucina in agriristoro suldi. Soccorso e trasportato al San Martino; San Fruttuoso di Camogli,si ferisce ad una mano, soccorso in gommone; Le trofie al pesto come le fanno a: spettacolari; Regate, cinema e cucina d’autore: la stagione d’oro dello Splendido Mare a; Ain treno e una gustosa cena; Approfondisci 🔍

Monte di Portofino, cuoco si taglia un dito: mobilitazione per i soccorsi

(genovatoday.it)

L'uomo è stato raggiunto da vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari di Ruta di Camogli, dopo un primo trattamento sulla ferita è stato portato a San Fruttuoso di Camogli, dove lo attendeva il go ...

Parco di Portofino: cuoco si infortuna, i soccorsi nella notte

(levantenews.it)

Infortunio su lavoro ieri in tarda serata nel Parco di Portofino in località Molini. Il cuoco di una struttura ricettiva si è procurato un profondo taglio ...

Parco di Portofino, dopo lo stop dal Tar i tre sindaci del Monte: “Ora si riparta davvero da chi ci vuole stare”

(ilsecoloxix.it)

Poi si può anche allargare ma senza esagerare. Assurdo ampliare il parco a territori che non hanno nulla a che vedere. Qualcuno mi deve spiegare cosa c’entra Zoagli col parco di Portofino ...

Portofino, il Tar boccia il resort con elicottero e sauna finlandese esterna: “Incompatibile con il Parco”. Ma il Demanio ha già detto sì

(genova.repubblica.it)

Il Tar boccia il progetto di un resort di lusso con sauna finlandese nel Monte ... si aprirebbe una vertenza fra l’impresa e il Demanio per un risarcimento.Davanti al Tar il Parco di Portofino ...