Oasport.it - Martina Trevisan-Sramkova: a che ora i quarti a Jiujiang, dove vederla in tv, precedenti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Neidi finale degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor di, in Cina, sarà protagonista l’azzurra, che venerdì 1° novembre sarà opposta alla testa di serie numero 2, la slovacca Rebecca. La sfida dell’azzurra sarà la seconda in programma a partire dalle ore o5.00 italiane sul Center Court, dopo la sfida tra l’elvetica Viktorija Golubic e la neerlandese Arantxa Rus. C’è un solo precedente, molto datato, tra: nella finale di Biarritz 2016 la slovacca si impose in tre set. La diretta tv del match trae Rebeccadel torneo di2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.