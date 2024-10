Lino Secchi si è candidato alla presidenza nazionale della Fci (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente del comitato regionale Marche della Federazione Ciclistica Anconetana, Lino Secchi, si candida a presidente nazionale della stessa federazione. Le elezioni ci saranno domenica 19 gennaio 2025. Secchi è originario di Monte San Vito, ha 73 anni, sposato con due figli e cinque nipoti. Il ciclismo lo segue sin da quando era giovane. Era ad Imola nel 1969 a vedere Vittorio Adori vincere il mondiale strada. È socio del Pedale Chiaravallese dalla sua fondazione che risale al 1969. Secchi ha ricoperto il ruolo di presidente della stessa società dal 1985 al 1989. Un’esperienza lunga nel settore del ciclismo dove è stato consigliere del comitati provinciale di Ancona per quattro anni, dal 1985 al 1988. Nel 1989 viene nominato commissario del comitato provinciale Fci di Ancona per essere eletto poi presidente provinciale. Ilrestodelcarlino.it - Lino Secchi si è candidato alla presidenza nazionale della Fci Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente del comitato regionale MarcheFederazione Ciclistica Anconetana,, si candida a presidentestessa federazione. Le elezioni ci saranno domenica 19 gennaio 2025.è originario di Monte San Vito, ha 73 anni, sposato con due figli e cinque nipoti. Il ciclismo lo segue sin da quando era giovane. Era ad Imola nel 1969 a vedere Vittorio Adori vincere il mondiale strada. È socio del Pedale Chiaravallese dsua fondazione che risale al 1969.ha ricoperto il ruolo di presidentestessa società dal 1985 al 1989. Un’esperienza lunga nel settore del ciclismo dove è stato consigliere del comitati provinciale di Ancona per quattro anni, dal 1985 al 1988. Nel 1989 viene nominato commissario del comitato provinciale Fci di Ancona per essere eletto poi presidente provinciale.

