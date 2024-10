Cultweb.it - Lidia Poët ha avuto un marito e dei figli?

Leggi tutto 📰 Cultweb.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia, non si sposò mai e non ebbe. La sua fu una vita completamente dedita al lavoro e all’attivismo politico in favore dei diritti delle donne. Nata il 26 agosto del 1855 a Perrero, piccolo centro alle porte di Torino,crebbe in una famiglia dell’alta borghesia piemontese, di religione Valdese. Il padre, Giovanni Pietro, è stato sindaco di Perrero per quasi trent’anni. La madre, Marianna Richard, apparteneva a una dinastia di proprietari terrieri. Studiò presso il “Collegio delle Signorine di Bonneville” ad Aubonne, cittadina svizzera sul lago Lemano. Nel 1871 ottenne l’abilitazione all’insegnamento superiore e successivamente dell’inglese, tedesco e francese. Nel 1877 si diplomò, frequentando dall’anno successivo la facoltà di di Giurisprudenza all’Università di Torino, dopo aver abbandonato Medicina.