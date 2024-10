Lecce, 58enne rimandata a casa, le posticipano l’operazione al cuore: muore in pochi giorni (Di giovedì 31 ottobre 2024) La procura di Lecce ha avviato un’indagine sulla morte di un’imprenditrice di 58 anni, deceduta l’8 settembre scorso dopo che il suo intervento al cuore era stato rinviato per priorità su altre emergenze. Il caso si è svolto tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, e ora i familiari della donna, attraverso i loro legali, chiedono chiarezza e giustizia. Il calvario della donna ha avuto inizio a fine agosto, quando si è presentata per la prima volta al pronto soccorso lamentando malesseri. Nonostante alcuni esami avessero rilevato anomalie, i medici l’hanno dimessa prescrivendole una terapia farmacologica. La sua salute, però, ha continuato a peggiorare, costringendola a tornare in ospedale pochi giorni dopo con sintomi ancora più gravi. Thesocialpost.it - Lecce, 58enne rimandata a casa, le posticipano l’operazione al cuore: muore in pochi giorni Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La procura diha avviato un’indagine sulla morte di un’imprenditrice di 58 anni, deceduta l’8 settembre scorso dopo che il suo intervento alera stato rinviato per priorità su altre emergenze. Il caso si è svolto tra la fine di agosto e i primidi settembre all’ospedale Vito Fazzi di, e ora i familiari della donna, attraverso i loro legali, chiedono chiarezza e giustizia. Il calvario della donna ha avuto inizio a fine agosto, quando si è presentata per la prima volta al pronto soccorso lamentando malesseri. Nonostante alcuni esami avessero rilevato anomalie, i medici l’hanno dimessa prescrivendole una terapia farmacologica. La sua salute, però, ha continuato a peggiorare, costringendola a tornare in ospedaledopo con sintomi ancora più gravi.

Informati del decesso, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte della 58enne all'ospedale di Lecce ...

La 58enne dopo aver accusato un malore e gli accertamenti al pronto soccorso le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero e dopo un ...

