Lavori alla scuola Saffi, i genitori degli alunni infuriati per i continui ritardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo l'incontro tra il sindaco Filippo Sacchetti, gli assessori Michela Mussoni e Luca Paganelli insieme ai dirigenti e tecnici del settore Territorio e i responsabili della scuola Saffi di Santarcangelo, la dirigente scolastica Giovanna Frisoni, il Consiglio d’istituto e una delegazione di Riminitoday.it - Lavori alla scuola Saffi, i genitori degli alunni infuriati per i continui ritardi Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo l'incontro tra il sindaco Filippo Sacchetti, gli assessori Michela Mussoni e Luca Paganelli insieme ai dirigenti e tecnici del settore Territorio e i responsabili delladi Santarcangelo, la dirigente scolastica Giovanna Frisoni, il Consiglio d’istituto e una delegazione di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, i genitori degli alunni infuriati per i continui ritardi; "Problemi noti. Daremo battaglia"; "I ritardi’? La colpa è del Comune"; Santarcangelo. Si allungano i tempi per la; Post-alluvione.al tetto della”, nel complesso “San Domenico”; Viale Marini, terminati iper l’accesso in sicurezzamedia

"I ritardi alla ’Saffi’? La colpa è del Comune"

(msn.com)

I ragazzi rientreranno solo a marzo. Genitori infuriati: "L’amministrazione non ha vigilato a dovere, ora basta con le false promesse" ...

Gli studenti torneranno alla ’Saffi’ solo a marzo

(msn.com)

Nuovi ritardi della ditta impegnata nei lavori alla scuola. La rabbia dei genitori, oggi sopralluogo nelle classi trasferite a San Vito ...

"Problemi noti. Daremo battaglia"

(msn.com)

La minoranza critica i ritardi dei lavori alla scuola 'Saffi', accusando l'amministrazione di aver taciuto informazioni cruciali. Alleanza civica denuncia cause prevedibili dei ritardi e presenta espo ...

"Il cantiere della ’Saffi’ va a rilento. Temiamo altri ritardi e disagi"

(msn.com)

"Ci dicano quando finiranno i lavori alla ‘Saffi’. Vedendo come il cantiere procede temiamo che non sarà terminato neanche a fine dicembre". Sono preoccupati gli insegnanti della scuola media di Santa ...