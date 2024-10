Klopp stronca Sergio Ramos: "Mi sono sempre assicurato di non avere in squadra giocatori del genere" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, è stato ospite del podcast del Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jurgen, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, è stato ospite del podcast del

Klopp stronca Sergio Ramos: "Mi sono sempre assicurato di non avere in squadra giocatori del genere"

Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, è stato ospite del podcast del suo connazionale.

Klopp non dimentica quello che gli ha causato Ramos: “Ha fatto quel fallo con grande piacere”

Il fallo di Ramos su Salah nella finale di Champions League del 2018 è ancora un tasto dolente per Klopp: "Non ho mai avuto giocatori del genere ...

Klopp contro Ramos: "È davvero un bravo ragazzo? Non ci credo"

L'ex allenatore del Liverpool non ha perdonato il difensore per il brutto intervento su Salah nella finale di Champions League del 2018 ...

