Kate Beckinsale sul red carpet riaccende la tendenza beauty Balletcore (Di giovedì 31 ottobre 2024) A inizio 2023 esplodeva su TikTok il trend Balletcore, che oggi ritorna come hot topic grazie a Kate Beckinsale. L'attrice infatti, è recentemente apparsa sul red carpet dell'evento di Variety Power of Women con un look estremo che ricorda quello delle ballerine classiche. Anche il trucco si sviluppa intorno al tema del Balletcore beauty, con rossetto nude lucido, blush e ombretto in nuance. I capelli erano acconciati in una voluttuosa coda di cavallo con le punte arricciate e, come tocco finale, un immancabile fiocco. Al posto del tutù un abito (firmato Christian Siriano) a corsetto rosa pallido con gonna a palloncino che definire teatrale sarebbe un eufemismo.

