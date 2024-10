Jude Law: "L'arrivo della serie su Harry Potter significa che Animali Fantastici non tornerà" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attore sembra aver definitivamente confermato la fine del franchise di Animali Fantastici dopo gli incassi molto deludenti dell'ultimo film Jude Law ha amato il suo ruolo di giovane Silente nei due film di Animali Fantastici a cui ha preso parte, ma ha dichiarato nel corso di una nuova intervista a Variety, che il suo tempo nei panni dell'iconico mago di Harry Potter è molto probabilmente finito, poiché la Warner Bros. sta rivolgendo la sua attenzione alla serie televisiva basata sui sette romanzi originali di J.K. Rowling. "So che è sicuramente in sospeso", ha detto Law a proposito del futuro del franchise di Animali Fantastici. "La mia ipotesi è che, ora che stanno rifacendo Harry Potter come serie televisiva, probabilmente Movieplayer.it - Jude Law: "L'arrivo della serie su Harry Potter significa che Animali Fantastici non tornerà" Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attore sembra aver definitivamente confermato la fine del franchise didopo gli incassi molto deludenti dell'ultimo filmLaw ha amato il suo ruolo di giovane Silente nei due film dia cui ha preso parte, ma ha dichiarato nel corso di una nuova intervista a Variety, che il suo tempo nei panni dell'iconico mago diè molto probabilmente finito, poiché la Warner Bros. sta rivolgendo la sua attenzione allatelevisiva basata sui sette romanzi originali di J.K. Rowling. "So che è sicuramente in sospeso", ha detto Law a proposito del futuro del franchise di. "La mia ipotesi è che, ora che stanno rifacendocometelevisiva, probabilmente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "L'della serie su Harry Potter significa che Animali Fantastici non tornerà"; Mostra del Cinema, l'a Venezia di; Venezia 81, l’die Nicholas Hoult;: "Il luogo in cui trovo pace è..."; Il bacio disbarca al Festival di Venezia. VIDEO; Spettacolo Venezia 81, l’die Nicholas Hoult; Approfondisci 🔍

Jude Law: "L'arrivo della serie su Harry Potter significa che Animali Fantastici non tornerà"

(movieplayer.it)

L'attore sembra aver definitivamente confermato la fine del franchise di Animali Fantastici dopo gli incassi molto deludenti dell'ultimo film ...

Animali Fantastici, anche Jude Law conferma la fine del franchise: 'È tutto fermo'

(cinema.everyeye.it)

Dopo Eddie Redmayne, anche Jude Law è sembrato ben poco ottimista sul possibile ritorno di Animali Fantastici con un nuovo film ...

Jude Law non tornerà nell'MCU dopo Captain Marvel: 'Non potevano fare altro con Jon-Rogg'

(cinema.everyeye.it)

Secondo Jude Law, l'arco narrativo del suo Jon-Rogg si è ampiamente esaurito con Captain Marvel: l'attore, però, ha un piccolo rimpianto ...

Jude Law: “L’animale più spaventoso è l’homo sapiens fascista”

(msn.com)

Jude Law è stato ospite del programma della CBS, The Late Show, condotto da Stephen Colbert, nel quale ha parlato del suo ultimo film, The Order, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.