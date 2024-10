Intolleranza alla luce, dolori addominali, urine fluorescenti: aumentano i casi di “malattia del vampiro”. Ecco cos’è e come riconoscerla (Di giovedì 31 ottobre 2024) Viene anche chiamata “malattia del vampiro”, ed è riapparsa in America con il caso di Phoenix Nightingale, una donna di 32 anni a cui è stata diagnosticata la porfiria, il nome scientifico della patologia, un disturbo metabolico raro caratterizzato da un accumulo di porfirine nell’organismo: sono un gruppo di composti utilizzati per produrre l’eme, una molecola utilizzata dai globuli rossi per trasportare ossigeno all’organismo; in caso di porfiria il paziente ha i meccanismi alterati, con una ridotta capacità di produzione della molecola eme e quindi uno scorretto smaltimento di porfirine. Uno dei motivi per cui è chiamata la “malattia del vampiro” è l’Intolleranza alla luce e all’aglio, ma può presentarsi con altri sintomi, come disturbi neurologici, dolori muscolari diffusi, irritabilità, allucinazioni, tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, ansia, disturbi del sonno. Ilfattoquotidiano.it - Intolleranza alla luce, dolori addominali, urine fluorescenti: aumentano i casi di “malattia del vampiro”. Ecco cos’è e come riconoscerla Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Viene anche chiamata “del”, ed è riapparsa in America con il caso di Phoenix Nightingale, una donna di 32 anni a cui è stata diagnosticata la porfiria, il nome scientifico della patologia, un disturbo metabolico raro caratterizzato da un accumulo di porfirine nell’organismo: sono un gruppo di composti utilizzati per produrre l’eme, una molecola utilizzata dai globuli rossi per trasportare ossigeno all’organismo; in caso di porfiria il paziente ha i meccanismi alterati, con una ridotta capacità di produzione della molecola eme e quindi uno scorretto smaltimento di porfirine. Uno dei motivi per cui è chiamata la “del” è l’e all’aglio, ma può presentarsi con altri sintomi,disturbi neurologici,muscolari diffusi, irritabilità, allucinazioni, tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, ansia, disturbi del sonno.

