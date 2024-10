Indagini in corso nella regione Umbria: Donatella Tesei e Paola Urbani Agabiti nel mirino della Procura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notizia ha catturato l’attenzione mediatica e politica in Umbria: la Procura di Perugia ha registrato nel suo elenco degli indagati la presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, che punta a un nuovo mandato alle prossime elezioni regionali, e l’assessora al Bilancio, Paola Urbani Agabiti. La questione, che si è delineata nei giorni scorsi, sembra riguardare presunti finanziamenti erogati dalla regione a un’azienda agricola, il cui legame con i familiari delle due politiche ha sollevato interrogativi. La richiesta di archiviazione e l’abolizione del reato di abuso d’ufficio Secondo le anticipazioni fornite dai media, tra cui Repubblica, il Procuratore Cantone ha presentato al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta di archiviazione. Gaeta.it - Indagini in corso nella regione Umbria: Donatella Tesei e Paola Urbani Agabiti nel mirino della Procura Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notizia ha catturato l’attenzione mediatica e politica in: ladi Perugia ha registrato nel suo elenco degli indagati la presidente, che punta a un nuovo mandato alle prossime elezioni regionali, e l’assessora al Bilancio,. La questione, che si è delineata nei giorni scorsi, sembra riguardare presunti finanziamenti erogati dallaa un’azienda agricola, il cui legame con i familiari delle due politiche ha sollevato interrogativi. La richiesta di archiviazione e l’abolizione del reato di abuso d’ufficio Secondo le anticipazioni fornite dai media, tra cui Repubblica, iltore Cantone ha presentato al Giudice per lePreliminari una richiesta di archiviazione.

