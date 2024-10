Ho visitato un carcere per adulti pieno di ragazzini: “Per favore, qui stiamo morendo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La scorsa settimana ho visitato una grande Casa Circondariale metropolitana del Nord del paese. La sezione cosiddetta “ex art. 32” era piena di ragazzini. L’articolo 32 del regolamento penitenziario afferma che i detenuti “che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele” vengano allocati in sezioni specifiche. La sezione ex art. 32 di questa grande Casa Circondariale metropolitana è un lungo e cupo corridoio su cui si aprono minuscole celle claustrofobiche dal soffitto basso e le finestre piccole che fanno passare poca aria e luce. Le celle ospitano due o tre persone. Le peggiori sono quelle da due, che sono vuote di quasi tutto. Ci sono un paio di letti, vecchi e scrostati come le pareti, con sopra un materasso e delle lenzuola di carta che non sostengano eventuali gesti di impiccagione. Più o meno nient’altro. Ilfattoquotidiano.it - Ho visitato un carcere per adulti pieno di ragazzini: “Per favore, qui stiamo morendo” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La scorsa settimana houna grande Casa Circondariale metropolitana del Nord del paese. La sezione cosiddetta “ex art. 32” era piena di. L’articolo 32 del regolamento penitenziario afferma che i detenuti “che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele” vengano allocati in sezioni specifiche. La sezione ex art. 32 di questa grande Casa Circondariale metropolitana è un lungo e cupo corridoio su cui si aprono minuscole celle claustrofobiche dal soffitto basso e le finestre piccole che fanno passare poca aria e luce. Le celle ospitano due o tre persone. Le peggiori sono quelle da due, che sono vuote di quasi tutto. Ci sono un paio di letti, vecchi e scrostati come le pareti, con sopra un materasso e delle lenzuola di carta che non sostengano eventuali gesti di impiccagione. Più o meno nient’altro.

Ho visitato un carcere per adulti pieno di ragazzini: “Per favore, qui stiamo morendo”

"Al compimento dei 18 anni i ragazzi vengono spediti in quella fabbrica di criminalità che sono le carceri per adulti" ...

