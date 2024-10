Halloween/perché è no. Una festa pagana che altera la visione cristiana delle società europee (Di giovedì 31 ottobre 2024) Halloween è la festività pagana del 31 ottobre che nel calendario precede il giorno cristiano di Ognissanti, ossia il 1 novembre. Nei Paesi anglosassoni come quelli del Regno Unito è una celebrazione molto sentita dalla popolazione, ma anche e soprattutto in America, dove l’aspetto consumista prevale sul vero significato di questa festa. I travestimenti horror, così come gli addobbi e le zucche intagliate offrono un immaginario spettrale e spesso intrigante. Nella società contemporanea sono comuni anche i riferimenti cinematografici alla festa degli spiriti, basti pensare ai capolavori horror della saga di Scream o del celebre Halloween: entrambi hanno come protagonisti un serial killer spietato. Le origini di Halloween La databilità di Halloween rimane incerta, ma si presuppone che i suoi natali siano dovuti alle pratiche religiose dei celti e di altre popolazioni norrene. Secoloditalia.it - Halloween/perché è no. Una festa pagana che altera la visione cristiana delle società europee Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è la festivitàdel 31 ottobre che nel calendario precede il giorno cristiano di Ognissanti, ossia il 1 novembre. Nei Paesi anglosassoni come quelli del Regno Unito è una celebrazione molto sentita dalla popolazione, ma anche e soprattutto in America, dove l’aspetto consumista prevale sul vero significato di questa. I travestimenti horror, così come gli addobbi e le zucche intagliate offrono un immaginario spettrale e spesso intrigante. Nellacontemporanea sono comuni anche i riferimenti cinematografici alladegli spiriti, basti pensare ai capolavori horror della saga di Scream o del celebre: entrambi hanno come protagonisti un serial killer spietato. Le origini diLa databilità dirimane incerta, ma si presuppone che i suoi natali siano dovuti alle pratiche religiose dei celti e di altre popolazioni norrene.

