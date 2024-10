Ilfogliettone.it - Guaccero e Pernice: l’amore è nato sulla pista di “Ballando con le Stelle”?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’intesa fra Biancae Giovanniè diventata evidente sin dal primo momento in cui hanno condiviso ladicon le, e la loro chimica non è certo passata inosservata ai fan del programma. La complicità tra la conduttrice e il ballerino professionista, già anticipata dall’opinionista Rossella Erra, ha conquistato il pubblico e animato il gossip, che si è scatedopo che i due hanno condiviso un bacio romantico in diretta.Un legame oltre laCome raccontato dal settimanale Diva e Donna, Bianca e Giovanni non si limitano più a frequentarsi solo per le prove all’Auditorium del Foro Italico. La coppia, infatti, è stata avvistata durante una serata romantica a Roma, culminata con una notte trascorsa insieme in hotel.