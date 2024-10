Grave dopo un incidente sul lavoro in un’azienda di Colle Val d’Elsa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colle VAL d’Elsa – incidente sul lavoro in un’azienda via delle Lellere a Colle Val d’Elsa poco prima delle 13 del 31 ottobre. Un 58enne, a seguito di un episodio dai contorni tutti da chiarire, è stato trasportato in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa ed è stato attivato per la ricerca delle responsabilità del caso, il personale della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)VALsulinvia delle Lellere aValpoco prima delle 13 del 31 ottobre. Un 58enne, a seguito di un episodio dai contorni tutti da chiarire, è stato trasportato in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza diValed è stato attivato per la ricerca delle responsabilità del caso, il personale della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di

