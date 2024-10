Google multato dalla Russia per una cifra a 32 zeri: valore superiore al Pil globale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Una cifra a 32 zeri, praticamente impronunciabile: è quanto chiede un tribunale russo a Google per aver limitato i canali filorussi sulla piattaforma video Youtube e per essersi rifiutata di pagare la multe precedenti. Secondo la Cnn, dopo questa sentenza l’azienda tech è in debito con il Cremlino di 2 undecilioni di rubli, ovvero 20 miliardi di trilioni di dollari (20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000). Un ammontare che supera di gran lunga il valore di Google, che è di circa 2 trilioni di dollari, ma anche il Pil globale, il quale – secondo il Fondo Monetario Internazionale – si aggira intorno ai 110.000 miliardi di dollari. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso in una telefonata con i giornalisti di “non riuscire nemmeno a pronunciare bene questa cifra”, ma ha sostenuto che fosse “piena di simbolismo”. Quotidiano.net - Google multato dalla Russia per una cifra a 32 zeri: valore superiore al Pil globale Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Unaa 32, praticamente impronunciabile: è quanto chiede un tribunale russo aper aver limitato i canali filorussi sulla piattaforma video Youtube e per essersi rifiutata di pagare la multe precedenti. Secondo la Cnn, dopo questa sentenza l’azienda tech è in debito con il Cremlino di 2 undecilioni di rubli, ovvero 20 miliardi di trilioni di dollari (20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000). Un ammontare che supera di gran lunga ildi, che è di circa 2 trilioni di dollari, ma anche il Pil, il quale – secondo il Fondo Monetario Internazionale – si aggira intorno ai 110.000 miliardi di dollari. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso in una telefonata con i giornalisti di “non riuscire nemmeno a pronunciare bene questa”, ma ha sostenuto che fosse “piena di simbolismo”.

