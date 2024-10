Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese: “Il PD non può ignorare il caso Vassallo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Francesco Tosi scrive al PD: “È tempo di onorare la memoria di Angelo Vassallo e combattere l’illegalità” “Come Fondazione Angelo Vassallo, abbiamo ricevuto la lettera di Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese, indirizzata alla Segretaria del Partito Democratico. Tosi scrive in qualità di iscritto al partito e desidera richiamare l’attenzione su una questione cruciale legata alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, barbaramente assassinato il 5 settembre 2010. Sei anni fa, il nostro Comune conferì la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo, suo fratello, il quale ha dimostrato coraggio e tenacia nel portare avanti la ricerca della verità dopo che il caso fu inizialmente archiviato. Oggi, siamo sulla soglia di un processo che potrebbe rivelare gravi complicità all’interno delle istituzioni. Puntomagazine.it - Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese: “Il PD non può ignorare il caso Vassallo” Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)scrive al PD: “È tempo di onorare la memoria di Angeloe combattere l’illegalità” “Come Fondazione Angelo, abbiamo ricevuto la lettera di, exdi, indirizzata alla Segretaria del Partito Democratico.scrive in qualità di iscritto al partito e desidera richiamare l’attenzione su una questione cruciale legata alla memoria di Angelo, ilpescatore di Pollica, barbaramente assassinato il 5 settembre 2010. Sei anni fa, il nostro Comune conferì la cittadinanza onoraria a Dario, suo fratello, il quale ha dimostrato coraggio e tenacia nel portare avanti la ricerca della verità dopo che ilfu inizialmente archiviato. Oggi, siamo sulla soglia di un processo che potrebbe rivelare gravi complicità all’interno delle istituzioni.

Omicidio Vassallo, l'ex sindaco Francesco Tosi: “Il Pd non può ignorare il caso”

La Fondazione Angelo Vassallo ha divulgato una lettera aperta di Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese e iscritto al Partito Democratico, indirizzata alla segretaria Elly Schlein. Il ...

Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese: “Il PD non può ignorare il caso Vassallo”

"È importante riconoscere che le scelte politiche di oggi influenzano il futuro e possono attrarre nuovi voti da coloro che si sono allontanati da una politica compromessa" ...

