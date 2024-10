Fonni, auto fuori strada: morti quattro giovanissimi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia nel Nuorese, per un incidente stradale che ha provocato la morte di quattro giovani. L’incidente è avvenuto a Fonni. Le vittime hanno tra i 17 e i 20 anni. L’auto, una Fiat Punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo in curva, ribaltandosi e finendo in una scarpata a bordo strada della Sp69 e gli occupanti sono stati sbalzati fuori dalla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nuoresi insieme con gli operatori del 118. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Lapresse.it - Fonni, auto fuori strada: morti quattro giovanissimi Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia nel Nuorese, per un incidentele che ha provocato la morte digiovani. L’incidente è avvenuto a. Le vittime hanno tra i 17 e i 20 anni. L’, una Fiat Punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo in curva, ribaltandosi e finendo in una scarpata a bordodella Sp69 e gli occupanti sono stati sbalzatidalla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nuoresi insieme con gli operatori del 118. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

