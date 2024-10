Liberoquotidiano.it - Finanziamento ai partiti, Giorgis (Pd): "Soldi? Pochi. Ma l'astensionismo passa anche da qui"

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Andrea, Senatore del Partito democratico, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. Intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato un ddl per la trasparenza e ildeipolitici per "la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione", spiega, "che disciplina ie che garantisce ai cittadini la partecipazione al sistema politico". E affinché il cittadino possa concorrere alla determinazione delle scelte che poi incidono sulla società isono fondamentali: "Stimolano la critica e la riflessione. In una democrazia c'è molto di più del diritto di voto".