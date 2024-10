Fermato in via Capo Passero con 70 dosi di droga pronte alla vendita, arrestato un 33enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. La Squadra Volanti ha effettuato un controllo in via Capo Passero nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno notato in strada il 33enne mentre teneva una radiolina ricetrasmittente in mano, il quale, alla loro vista, si è dato precipitosamente alla fuga. Tutto questo ha insospettito gli agenti che immediatamente si sono messi ad inseguirlo riuscendo a fermarlo. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata. E, infatti, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di droga di tipo cocaina e marijuana, già confezionate e pronte alla vendita. La droga sequestrata avrebbe fruttato allo spacciatore un provento illecito di oltre 1.500 euro. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Polizia di Stato hauncatanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. La Squadra Volanti ha effettuato un controllo in vianel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno notato in strada ilmentre teneva una radiolina ricetrasmittente in mano, il quale,loro vista, si è dato precipitosamentefuga. Tutto questo ha insospettito gli agenti che immediatamente si sono messi ad inseguirlo riuscendo a fermarlo. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata. E, infatti, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 70didi tipo cocaina e marijuana, già confezionate e. Lasequestrata avrebbe fruttato allo spacciatore un provento illecito di oltre 1.500 euro.

