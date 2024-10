FC 25: La Season 2 è dedicata ai “Centurioni”, i premi però… non vi faranno esultare (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Stagione 2 di EA FC 25 è arrivata, dedicata alla nuova promo Centurioni. Il Pass Stagionale, che durerà 28 giorni e si sviluppa su 35 livelli, offre però ricompense che potrebbero deludere chi sperava in premi di alto livello. Molti dei giocatori ottenibili sono infatti solo in prestito, e il pacchetto finale consiste in un pacchetto da 100 oggetti giocatori con overall 75+, ben lontano dalle aspettative di chi desiderava premi più sostanziosi. Ecco una panoramica di tutti i premi disponibili nel Pass per aiutarti a decidere se vale la pena investire il tuo tempo in questa stagione. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Gli obiettivi del pass, da quest’anno, possono essere utili per tutte le modalità e non solo per Ultimate Team. Inoltre, vi ricordiamo, che non ci saranno più gli XP ma i PS. Imiglioridififa.com - FC 25: La Season 2 è dedicata ai “Centurioni”, i premi però… non vi faranno esultare Leggi tutto 📰 Imiglioridififa.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Stagione 2 di EA FC 25 è arrivata,alla nuova promo. Il Pass Stagionale, che durerà 28 giorni e si sviluppa su 35 livelli, offre però ricompense che potrebbero deludere chi sperava indi alto livello. Molti dei giocatori ottenibili sono infatti solo in prestito, e il pacchetto finale consiste in un pacchetto da 100 oggetti giocatori con overall 75+, ben lontano dalle aspettative di chi desideravapiù sostanziosi. Ecco una panoramica di tutti idisponibili nel Pass per aiutarti a decidere se vale la pena investire il tuo tempo in questa stagione. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Gli obiettivi del pass, da quest’anno, possono essere utili per tutte le modalità e non solo per Ultimate Team. Inoltre, vi ricordiamo, che non ci saranno più gli XP ma i PS.

