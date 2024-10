Fabio Biondi dirige l'orchestra del Teatro Massimo: risuonano le tre ultime sinfonie di Mozart (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era l’estate del 1788 quando Mozart, nella sua ultima stagione creativa, componeva con sorprendente rapidità e maestria un gruppo di tre sinfonie: la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K543, la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550, e la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K. 551, conosciuta come la Palermotoday.it - Fabio Biondi dirige l'orchestra del Teatro Massimo: risuonano le tre ultime sinfonie di Mozart Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era l’estate del 1788 quando Mozart, nella sua ultima stagione creativa, componeva con sorprendente rapidità e maestria un gruppo di tre: la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K543, la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550, e la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K. 551, conosciuta come la

Palermo. Teatro Massimo, il 3 novembre le tre grandi ultime sinfonie di Mozart: l’Orchestra diretta da Fabio Biondi

Era l’estate del 1788 quando Mozart, nella sua ultima stagione creativa, componeva con sorprendente rapidità e maestria un gruppo di tre sinfonie: la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K543, la Sin ...

