Elezioni Usa 2024, gli italoamericani: “Votavano i Democratici. Da Reagan l’inversione” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Washington, 31 ottobre 2024 – “Penso che l’Italia sia sottovalutata come alleato. I media americani citano sempre solo Gran Bretagna, Francia e Germania. Vorrei che il futuro presidente degli Stati Uniti riconoscesse che l’Italia è l’alleato americano più fedele e importante in Europa”. Questo, in vista delle imminenti Elezioni, l’appello lanciato da Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation (Niaf), dall’Omni Shoreham Hotel di Washington dove, lo scorso 26 ottobre, l’organizzazione no profit fondata nel 1975 ha celebrato il suo 49esimo Anniversary Gala. Un evento bipartisan che ha visto i video interventi di Joe Biden e Donald Trump. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, gli italoamericani: “Votavano i Democratici. Da Reagan l’inversione” Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Washington, 31 ottobre– “Penso che l’Italia sia sottovalutata come alleato. I media americani citano sempre solo Gran Bretagna, Francia e Germania. Vorrei che il futuro presidente degli Stati Uniti riconoscesse che l’Italia è l’alleato americano più fedele e importante in Europa”. Questo, in vista delle imminenti, l’appello lanciato da Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation (Niaf), dall’Omni Shoreham Hotel di Washington dove, lo scorso 26 ottobre, l’organizzazione no profit fondata nel 1975 ha celebrato il suo 49esimo Anniversary Gala. Un evento bipartisan che ha visto i video interventi di Joe Biden e Donald Trump.

