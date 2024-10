Dossieraggio, Piantedosi lancia l’allarme: “I furti anche per attaccare avversari politici” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno ha riconosciuto la gravità degli attacchi subiti dalle banche dati italiane ed ha ribadito l'importanza della prevenzione e della sicurezza informatica, ricordando come il governo Meloni stia agendo proprio per rafforzare i sistemi cibernetici del Paese L'articolo Dossieraggio, Piantedosi lancia l’allarme: “I furti anche per attaccare avversari politici” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dossieraggio, Piantedosi lancia l’allarme: “I furti anche per attaccare avversari politici” Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno ha riconosciuto la gravità degli attacchi subiti dalle bdati italiane ed ha ribadito l'importanza della prevenzione e della sicurezza informatica, ricordando come il governo Meloni stia agendo proprio per rafforzare i sistemi cibernetici del Paese L'articolo: “Iper” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Poliziotti speciali contro i borseggiatori e le risse in metro. Il Governo manda la Polmetro a Roma; Approfondisci 🔍

Piantedosi lancia l'allarme: “Qualcuno vuole il clima di tensione in Italia”

(iltempo.it)

Matteo Piantedosi fa un punto sulla sicurezza in Italia. In un’intervista al Messaggero il ministro dell’Interno si esprime così dopo la manifestazione non autorizzata in supporto della ...

Inchiesta hacker, scatta l’allarme: premier Meloni preoccupata

(abruzzo.cityrumors.it)

C’è un’inchiesta che spaventa l’Italia: è quella riguardante gli hacker. Il premier Meloni non ha escluso la preoccupazione per l’accaduto Questa volta la Dda di Milano vuole vederci molto chiaro. L’i ...

Banche dati violate, Meloni: il dossieraggio è eversione. Il Governo vuole blindarsi con un decreto

(msn.com)

Nell'inchiesta della Dda di Milano e della Dna su attività di banche dati violate e di dossieraggio su larga scala indagati Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del patron di Luxottica, e Matteo ...

Dossieraggio, l'allarme di Tavaroli: “Per i criminali i dossier valgono molto più della droga”

(iltempo.it)

A dirlo Giuliano Tavaroli, ex responsabile sicurezza di Pirelli e Telecom, noto alle cronache per quello che è stato il primo scandalo dossieraggio della nostra storia. Cosa è cambiato dalla ...