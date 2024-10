CRI “Modena Camp 2K24”, in arrivo 300 volontari al PalAnderlini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana si prepara all’apertura del CRI “Modena Camp 2K24”, il Campo formativo di Modena aperto a tutta la Regione, che si terrà presso il centro PalAnderlini di Modena. Questo evento punta a sviluppare competenze, consapevolezza e impegno tra i volontari Modenatoday.it - CRI “Modena Camp 2K24”, in arrivo 300 volontari al PalAnderlini Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Comitato didella Croce Rossa Italiana si prepara all’apertura del CRI “”, ilo formativo diaperto a tutta la Regione, che si terrà presso il centrodi. Questo evento punta a sviluppare competenze, consapevolezza e impegno tra i

Cri, via al Modena camp per formare 400 volontari

In programma a novembre al centro Palanderlini è aperto a tutta l’Emilia-Romagna "Un evento che punta a sviluppare competenze e impegno tra i volontari".

