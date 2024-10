Cosa (non) deve sorprenderci del caso Equalize. Il prof. Teti sulle nostre cyber-lacune (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ciò che francamente mi riesce difficile da comprendere è il livello di stupore sollevato in questi giorni dai media, ma soprattutto dal mondo politico, per il caso Equalize. Lo spionaggio, il trafugamento di informazioni, il dossieraggio condotto per finalità diverse, sono in realtà tutte attività storicamente condotte fin dalla notte dei tempi. La vera differenza con il passato risiede nell’attuale possibilità di ottenere facilmente enormi quantità di informazioni memorizzate in database fruibili online e accessibili da individui disponibili alla commercializzazione delle stesse. La vera vulnerabilità risiede nell’unico anello debole del processo: l’individuo. Formiche.net - Cosa (non) deve sorprenderci del caso Equalize. Il prof. Teti sulle nostre cyber-lacune Leggi tutto 📰 Formiche.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ciò che francamente mi riesce difficile da comprendere è il livello di stupore sollevato in questi giorni dai media, ma soprattutto dal mondo politico, per il. Lo spionaggio, il trafugamento di informazioni, il dossieraggio condotto per finalità diverse, sono in realtà tutte attività storicamente condotte fin dalla notte dei tempi. La vera differenza con il passato risiede nell’attuale possibilità di ottenere facilmente enormi quantità di informazioni memorizzate in database fruibili online e accessibili da individui disponibili alla commercializzazione delle stesse. La vera vulnerabilità risiede nell’unico anello debole del processo: l’individuo.

