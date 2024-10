Sport.quotidiano.net - Corre, lotta e colpisce nel segno. Italiano innamorato del nuovo Jens

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ l’uomo della svolta: tecnica e tattica. E’ l’uomo che non ti aspetti: per il semplice fatto che ha sempre rappresentato un’alternativa alla prima punta o agli esterni, invece da seconda punta ha cambiato pelle alla squadra diOdgaard si è preso il Bologna. Bravoa capirlo, reinventarlo, dando una nuova identità ai rossoblù, bravo lui a cogliere al volo l’opportunità: all’indomani del ritorno alla vittoria, sono questi i pareri e gli umori in quel di Casteldebole riguardo la mossa vincente. Due gol in due partite: e con Odgaard sotto punta, sono arrivate due 4 reti nelle ultime due uscite. Due indizi fanno una prova: ‘We can’, consi può, il Bologna ha trovato una risposta al problema del gol che lo ha attanagliato nella prima parte di stagione.