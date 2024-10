Inter-news.it - Coppa Italia, novità sui biglietti per Inter-Udinese: tutti i dettagli!

Leggi tutto 📰 Inter-news.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli ottavi ditrasi disputeranno il 19 dicembre allo Stadio San Siro. Il club nerazzurro ha fornitoimportanti per i tifosiessati all’acquisto deiper il match. LA SITUAZIONE –sarà la sfida valida per gli ottavi di finale diper le due compagini. I nerazzurri, vittoriosi nella competizione in due occasioni su tre con Simone Inzaghi sulla propria panchina, si auspicano di far meglio della scorsa stagione, quando non sono andati oltre gli ottavi a causa della sconfitta per 1-2 contro il Bologna. A proposito della sfida con i friulani, l’ha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento in merito alle fasi di vendita dei: «FASE 1 – Dalle ore 12.