Anteprima24.it - Contrattazione integrativa anno 2024, comuni sanniti inadempienti

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle sigle sindacali Fp Cgil e Uil Fpl. “Le scriventi OO. SS., anche quest’, sono costrette, loro malgrado e con sommo rammarico, a prendere atto che numerosi Enti Locali della provincia di Benevento ancora nono hprovveduto a convocare la Delegazione Trattante per l’avvio e la successiva stipula dei contratti decentrati.Si rammenta che anche quest’, come oramai prassi consolidata, si è giunti al termine dell’annualità, nonostante che le OO.SS. in più occasione hsollecitato, concazione a mezzo PEC, l’avvio delle trattative così come fissato dal CCNL 2018/2021 che stabilisce quantomeno l’avvio delle trattative entro il primo quadrimestre dell’