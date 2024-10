Cinque medici sotto accusa per la morte di Camilla Canepa, la studentessa vaccinata ad AstraZeneca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta sulla tragica morte di Camilla Canepa, la diciottenne di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021 dopo essersi sottoposta a vaccinazione con AstraZeneca, giunge a un punto cruciale. La procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per Cinque medici dell’ospedale di Lavagna, accusati di grave negligenza e falso ideologico. L’udienza preliminare è fissata per il 16 gennaio 2024 e saranno chiamati a rispondere delle loro azioni nel giorno in cui Camilla ha avuto bisogno di un intervento urgente. La tragica vicenda di Camilla Canepa Camilla Canepa ha perso la vita all’ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasportata dopo aver ricevuto la dose di vaccino contro il Covid-19. La giovane non presentava patologie preesistenti e non stava assumendo alcun farmaco al momento dell’improvviso deterioramento della sua salute. Gaeta.it - Cinque medici sotto accusa per la morte di Camilla Canepa, la studentessa vaccinata ad AstraZeneca Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta sulla tragicadi, la diciottenne di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021 dopo essersiposta a vaccinazione con, giunge a un punto cruciale. La procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio perdell’ospedale di Lavagna,ti di grave negligenza e falso ideologico. L’udienza preliminare è fissata per il 16 gennaio 2024 e saranno chiamati a rispondere delle loro azioni nel giorno in cuiha avuto bisogno di un intervento urgente. La tragica vicenda diha perso la vita all’ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasportata dopo aver ricevuto la dose di vaccino contro il Covid-19. La giovane non presentava patologie preesistenti e non stava assumendo alcun farmaco al momento dell’improvviso deterioramento della sua salute.

