Ciclista travolto e ucciso, un arresto: accusato un 77enne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È Carlo Conversa, medico in pensione di 77 anni e residente ad Acquaviva delle Fonti, il presunto responsabile dell’incidente che ha portato alla morte di Roberto Casiello,di 61 anni. Casiello è stato investito ela mattina del 29 ottobre mentre percorreva la statale 17 che collega Foggia a Lucera. Conversa, che dopo l’impatto si è dato alla fuga senza prestare soccorso, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri. La Ricostruzione dell’Incidente e il Ruolo delle Telecamere Decisive per l’identificazione dell’autore dell’investimento sono state le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso. In particolare, le immagini di un distributore di carburante sulla statale 17 hanno registrato il transito delalle ore 9.11 del 29 ottobre, seguito, due minuti dopo, dal passaggio di una Chevrolet Trax.