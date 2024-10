Cento lavoratori a rischio: scatta lo sciopero davanti al maxistore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cento lavoratori a rischio e con essi tremano le loro famiglie. Prosegue la vertenza di Metro Cash & Carry, azienda leader nel settore del commercio all'ingrosso e nell'alimentare che ha annunciato la chiusura del maxistore di Pozzuoli. Questa mattina, è stato organizzato un sit in dalla Cgil e Napolitoday.it - Cento lavoratori a rischio: scatta lo sciopero davanti al maxistore Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)e con essi tremano le loro famiglie. Prosegue la vertenza di Metro Cash & Carry, azienda leader nel settore del commercio all'ingrosso e nell'alimentare che ha annunciato la chiusura deldi Pozzuoli. Questa mattina, è stato organizzato un sit in dalla Cgil e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: scatta lo sciopero davanti al maxistore; Abramo customer care: Slc, a100 posti di lavoro; Ospedale Civico, tutti iriuniti in assemblea: "Oltreoperatori sociosanitari alicenziamento"; Bravi, super specializzati, ma alicenziamento: il dramma deiHiab. Foto e video; Ospedale Civico, tutti iriuniti in assemblea: 'Oltreoperatori sociosanitari alicenziamento'; Vertenza Abramo CC, al’operazione Konecta per 100di Montalto Uffugo; Approfondisci 🔍

L’occupazione aumenta ma il lavoro povero mette a rischio le pensioni

(msn.com)

Lo scorso anno l'occupazione è aumentata ma a discapito dei rapporti a tempo indeterminato. Il lavoro povero mette a rischio il sistema previdenziale con contributi non proporzionali alla crescita deg ...

Italia a rischio stagnazione

(ilfoglio.it)

Secondo la stima preliminare dell’Istat, nel terzo trimestre del 2024 il pil è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente. L’Italia è fanalino di coda nell’Eurozona. Il governo deve puntare ...

Ospedale Civico, tutti i lavoratori riuniti in assemblea: "Oltre cento operatori sociosanitari a rischio licenziamento"

(palermotoday.it)

Alle 12 di oggi i sanitari si vedranno coi sindacati per discutere di stabilizzazioni e rinnovi. "Inizia un percorso di protesta per tutela non solo l'occupazione ma anche la salvaguardia della salute ...

Manca una strategia per le tutele sul lavoro: «Già 700 morti, servono subito più ispettori»

(editorialedomani.it)

Dati in peggioramento rispetto al 2023. In tutto il paese i controllori sono solo 850. Le irregolarità nelle aziende arrivano al 76 per cento. La presidente della commissione d’inchiesta Gribaudo (Pd) ...