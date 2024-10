Aumento dei veicoli con targhe straniere a Napoli: controlli intensificati per fermare il fenomeno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle strade di Napoli, le targhe straniere diventano un fenomeno sempre più evidente, con un incremento notevole di veicoli che circolano senza rispettare le normative italiane. Mentre alcuni di questi mezzi appartengono effettivamente a turisti di passaggio, molti altri vengono utilizzati da residenti italiani. Questa pratica, associata alla volontà di eludere tasse e sanzioni, ha portato a una risposta decisa da parte delle autorità competenti, che stanno intensificando i controlli. Un Aumento preoccupante dei veicoli irregolari In sole due settimane, i Carabinieri di Napoli hanno messo in atto un’azione di monitoraggio e controllo senza precedenti. Attraverso posti di blocco e ispezioni mirate, le forze dell’ordine hanno rivelato dati inquietanti: quasi il 28% dei veicoli controllati è risultato non conforme alle leggi vigenti. Gaeta.it - Aumento dei veicoli con targhe straniere a Napoli: controlli intensificati per fermare il fenomeno Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle strade di, lediventano unsempre più evidente, con un incremento notevole diche circolano senza rispettare le normative italiane. Mentre alcuni di questi mezzi appartengono effettivamente a turisti di passaggio, molti altri vengono utilizzati da residenti italiani. Questa pratica, associata alla volontà di eludere tasse e sanzioni, ha portato a una risposta decisa da parte delle autorità competenti, che stanno intensificando i. Unpreoccupante deiirregolari In sole due settimane, i Carabinieri dihanno messo in atto un’azione di monitoraggio e controllo senza precedenti. Attraverso posti di blocco e ispezioni mirate, le forze dell’ordine hanno rivelato dati inquietanti: quasi il 28% deicontrollati è risultato non conforme alle leggi vigenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Auto e moto, cosa c’è dietro il boom di; Trasporto merci internazionali, circolazione dicon targa estera in Italia; Boom diin Italia: è record a Napoli;, perché dilagano (soprattutto in Campania). Fenomeno da stroncare, come e perché; Auto con, 35mila solo a Napoli; Auto con targa estera, multe salate per i residenti che circolano in Italia; Approfondisci 🔍

Chiarimenti sulla esterovestizione dei veicoli

(trasportoeuropa.it)

La circolare non solo chiarisce alcuni aspetti normativi legati alla circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio nazionale ... Centrale per la Polizia Stradale ha raccomandato un ...

Circolazione stradale Italia-Svizzera: variazione di targa e patente

(diritto.it)

Obbligo di variazione di targa per il cittadino svizzero con residenza italiana e limiti temporali della validità della patente italiana in Svizzera.

Sequestrate targhe polacche in Italia, usate illegalmente per evadere le tasse

(virgilio.it)

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato diverse targhe polacche e altri documenti: denunciato il titolare di un’agenzia di pratiche auto ...

Targhe polacche a Napoli, scattano i controlli della Finanza: denunce e sequestri

(vesuviolive.it)

Proseguono gli interventi dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli finalizzati al corretto utilizzo delle targhe straniere che hanno condotto ... le targhe estere da ...