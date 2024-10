Alopecia, prorogata la scadenza per presentare domanda per l’acquisto della parrucca (Di giovedì 31 ottobre 2024) I pazienti residenti in Emilia-Romagna che soffrono di forme gravi di Alopecia areata hanno altri due anni di tempo, fino al 31 ottobre 2026, per presentare domanda di contributo per l’acquisto di una parrucca.La Regione ha deciso, infatti, di prorogare i termini della scadenza, inizialmente Ilpiacenza.it - Alopecia, prorogata la scadenza per presentare domanda per l’acquisto della parrucca Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I pazienti residenti in Emilia-Romagna che soffrono di forme gravi diareata hanno altri due anni di tempo, fino al 31 ottobre 2026, perdi contributo perdi una.La Regione ha deciso, infatti, di prorogare i termini, inizialmente

Alopecia areata grave. Prorogata di due anni la scadenza per le domande di contributo per le parrucche

Slitta al 31 ottobre 2026 il termine ultimo per presentare le richieste (all’Ausl di Bologna, indipendentemente dal luogo di residenza in Emilia-Romagna). Ad oggi solo 149 pazienti hanno beneficiato d ...

