Alluvione Valencia, quasi 200 morti e 120mila sfollati, corpi nelle auto e nei garage, nuova allerta meteo nella regione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si tratta del bollettino più grave dopo quello dell'Alluvione del 1973: allora morirono 300 persone. Partiti anche i saccheggi negli esercizi commerciali che vendono apparecchiature elettroniche L'Alluvione a Valencia ha creato danni devastanti. Sono quasi 200 i morti e 120mila gli sfollati. Ilgiornaleditalia.it - Alluvione Valencia, quasi 200 morti e 120mila sfollati, corpi nelle auto e nei garage, nuova allerta meteo nella regione Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si tratta del bollettino più grave dopo quello dell'del 1973: allora morirono 300 persone. Partiti anche i saccheggi negli esercizi commerciali che vendono apparecchiature elettroniche L'ha creato danni devastanti. Sono200 igli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «Tempesta perfetta» travolge: 95 le vittime; L’didimostra che l’Europa è un posto pericoloso; Vaiano, il bilancio a un anno dall'; In aumento e più violente le alluvioni in Europa;, oltre 60 morti, anche bambini;Spagna, i video delle inondazioni; Approfondisci 🔍

Valencia, inferno di acqua e fango: quasi 100 morti

(ilmessaggero.it)

Perfino 1.200 persone intrappolate ... della furia dell’alluvione. Immaginate la Romagna nel 2023 e moltiplicate per 10. Con l’aggravante di un allarme arrivato in ritardo. Quando i sindaci delle ...

Alluvione Valencia, il bacino aperto e i ritardi: tutti gli errori. Cronologia della strage, minuto per minuto (tra sms e tweet cancellati)

(ilmattino.it)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Alluvione in Spagna, cosa è successo a Valencia e cos'è il Dana

(skuola.net)

Il fenomeno meteorologico che ha colpito la Spagna è noto come Dana – o goccia fredda – ed è tipico dei mesi autunnali. A causarlo un vortice di bassa pressione, lo stesso che ha provocato la recente ...

Spagna, tempeste e alluvioni: a Valencia decine di automobili trasciante via da una marea di acqua e fango

(repubblica.it)

Vaste zone della Spagna sono state colpite da forti piogge, le più colpite l'Andalusia e soprattutto la regione di Valencia, dove almeno 13 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali provocat ...