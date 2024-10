Alluvione Valencia, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”. Il governo: ancora morti nelle auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia, 31 ottobre 2024 – Nuova allerta meteo per una parte della regione di Valencia già devastata dalla violentissima Alluvione di ieri, che ha provocato 95 morti e un numero non definito di dispersi. E il numero delle vittime sembra destinato a salire. "Purtroppo ci sono persone morte all'interno di alcuni veicoli", ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte di fango, come riporta Ap. Oggi il sindaco di Valencia ha confermato la scoperta di nove cadaveri in un garage nel quartiere di La Torre. María José Catalá, uno di loro è un agente della polizia locale. allerta rossa per Castellòn L'agenzia meteorologica statale Aemet ha emesso, su X, il suo livello di allerta più alto per la provincia di Castellòn. Quotidiano.net - Alluvione Valencia, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”. Il governo: ancora morti nelle auto Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Nuovaper una parte della regione digià devastata dalla violentissimadi ieri, che ha provocato 95e un numero non definito di dispersi. E il numero delle vittime sembra destinato a salire. "Purtroppo ci sono persone morte all'interno di alcuni veicoli", ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente riferendosi alle centinaia die camion bloccati sulle strade coperte di fango, come riporta Ap. Oggi il sindaco diha confermato la scoperta di nove cadaveri in un garage nel quartiere di La Torre. María José Catalá, uno di loro è un agente della polizia locale.perL'agenziarologica statale Aemet ha emesso, su X, il suo livello dipiù alto per ladi

Re Felipe VI avverte: “Non è ancora finita”. Il premier Sánchez sui luoghi della tragedia: “La priorità ora è trovare le vittime e i dispersi” ...

«Le allerte sono state gestite dal 112», ha aggiunto, precisando anche che «ci sarà tempo per parlare di queste ... popolazioni colpite dalle inondazioni. Valencia, gli aggiornamenti di oggi in ...

Mentre la Spagna si mobilita per aiutare Valencia dopo l'alluvione, l'agenzia meteorologica Aemet ha lanciato l’allerta rossa per la provincia di Castellon ...

Un disastro climatico senza precedenti si è abbattuto su Valencia e le previsioni annunciano una nuova grave allerta meteo per le prossime ore. Intanto la Spagna conta le vittime dell'alluvione mentre ...