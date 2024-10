Alluvione a Valencia, la Spagna sotto choc cerca i dispersi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa Alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è provvisorio, mentre continuano le operazioni di ricerca dei numerosi dispersi sperando di trovare ancora dei sopravvissuti. Circa un migliaio di soldati sono dispiegati sul posto, assieme a vigili del fuoco, polizia e soccorritori al lavoro per localizzare possibili sopravvissuti e per sgombrare le zone colpite dal disastro. Si tratta del bilancio più grave dopo quello dell'Alluvione del 1973: allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è destinato ad aumentare. Il primo ministro Pedro Sànchez, che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, sarà stamattina a Valencia, dove visiterà il Centro di coordinamento dei soccorsi (Cecopi). Iltempo.it - Alluvione a Valencia, la Spagna sotto choc cerca i dispersi Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladopo la disastrosache ha colpito la regione diprovocando almeno 95 morti. Il bilancio è provvisorio, mentre continuano le operazioni di ridei numerosisperando di trovare ancora dei sopravvissuti. Circa un migliaio di soldati sono dispiegati sul posto, assieme a vigili del fuoco, polizia e soccorritori al lavoro per localizzare possibili sopravvissuti e per sgombrare le zone colpite dal disastro. Si tratta del bilancio più grave dopo quello dell'del 1973: allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è destinato ad aumentare. Il primo ministro Pedro Sànchez, che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, sarà stamattina a, dove visiterà il Centro di coordinamento dei soccorsi (Cecopi).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, oltre 95 morti ae tanti dispersi; in poche ore caduta la Pioggia di un anno;, almeno 95 morti e decine di dispersi. In 8 ore caduta la pioggia di un anno; DISASTROSACAUSATA DA UNA “DANA” CON OLTRE 400mm DI PIOGGIA HA PROCURATO DECINE DI MORTI CON UN BILANCIO PROVVISORIO DESTINATO A CRESCERE; Cronaca meteo., disastrosa, in otto ore la pioggia di un anno. Almeno 95 vittime e decine di dispersi - Video; Le conseguenze delle disastrose alluvioni a: almeno 95 morti e decine di dispersi; Approfondisci 🔍

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Massima allerta a Barcellona, riprese le ricerche dei dispersi. Gli sfollati sono 120mila

(ilmessaggero.it)

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare ...

La Spagna sotto choc cerca i dispersi a Valencia. Allerta anche a Barcellona

(msn.com)

Una catastrofe di dimensioni enormi. Si fanno i primi terribili bilanci in una Spagna sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti e più di ...

Alluvione Spagna e l'inseminazione delle nuvole in Marocco: l'allarme a fine agosto lanciato dai meteorologi

(msn.com)

Continuano le speculazioni sulle cause della tremenda alluvione che si è abbattuta nel sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia, dove si registrano 92 dei 95 morti finora confermati ...

Alluvione Spagna, il miracolo del volontario italiano che consegna il midollo osseo all’ospedale di Valencia mentre infuria la Dana

(ilfattoquotidiano.it)

Mentre il sud este della Spagna Valencia veniva devastata dall’alluvione, Massimiliano Napolitano, volontario dell’organizzazione fiorentina Nucleo operativo di Protezione civile – logistica dei ...