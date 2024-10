Dilei.it - Alfonso d’Apice, anche lui entrerà al Grande Fratello: le indiscrezioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il probabile e ancora non smentito ingresso dialsi preannuncia come una mossa che lascerà poco spazio alla tranquillità (ma èquello che vogliamo, un po’ di drama, no?). Il reality avrebbe ufficialmente deciso di far entrarenella casa, già abitata dalla sua ex, Federica Petagna, creando un mix tra vecchie tensioni e nuove dinamiche sentimentali che farà parlare. La notizia è arrivata da Dagospia, per mano di Giuseppe Candela, che ha svelato come i due, dopo essersi lasciati pubblicamente a Temptation Island, dovranno ora fare un nuovo falò di confronto, si fa per dire, con il pubblico che attende di vedere come evolverà la situazione. Tutto ciò suona come un film già visto, che si intitola “Mirko, Perla e Greta”. Il “gioco” di Signorini: strategie tra ex e tensioni vecchie e nuoveSignorini non è nuovo a queste strategie.