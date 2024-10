(Aidem) Funzione Strumentale al PTOF: indicazioni concrete e supporto operativo per svolgere la mansione (Corso Online Accreditato MIM) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Corso pratico Online in modalità asincrona, finalizzato adoffrire un supporto concreto ai docenti nominati come Funzione Strumentale al PTOF nell’espletamento di tutte le loro funzioni (Formazione Accreditata MIM 15 ore). Essere Funzione Strumentale al PTOF è un ruolo impegnativo, che richiede competenze specifiche e una costante attualizzazione. La gestione del PTOF, con le sue numerose L'articolo (Aidem) Funzione Strumentale al PTOF: indicazioni concrete e supporto operativo per svolgere la mansione (Corso Online Accreditato MIM) . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)praticoin modalità asincrona, finalizzato adoffrire unconcreto ai docenti nominati comealnell’espletamento di tutte le loro funzioni (Formazione Accreditata MIM 15 ore). Esserealè un ruolo impegnativo, che richiede competenze specifiche e una costante attualizzazione. La gestione del, con le sue numerose L'articolo (alperlaMIM) .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: (al PTOF: indicazioni concrete e supporto operativo per svolgere la mansione (Corso Online Accreditato MIM); (al PTOF per l’AS 2024/25: compiti, ruoli e responsabilità (Corso Online Accreditato MIM); PEI: come predisporlo su base ICF entro la scadenza del 30 novembre 2018; Approfondisci 🔍

Grafico di una funzione

(skuola.net)

Una funzione è una legge matematica che associa ad ogni valore della variabile x un unico (altrimenti si parla non di funzione ma di "relazione") valore della variabile y. Assegnato un valore ...

Funzione sigmoidea

(wikiwand.com)

Spesso inoltre è usata in statistica come funzione di distribuzione cumulata, infatti la forma ad "S" dà luogo a distribuzioni di probabilità a forma di campana, che raccolgono la maggior parte della ...

La funzione esponenziale

(studenti.it)

Il seguente grafico mostra l’andamento della funzione esponenziale al variare di , compreso il caso degenere ...

Funzione analitica

(wikiwand.com)

[1] Una funzione è analitica se e solo se, preso comunque un punto appartenente al dominio della funzione, esiste un suo intorno in cui la funzione coincide col suo sviluppo in serie di Taylor. Le ...