Abbattimento del lupo in Italia: dal Senato arriva il primo sì (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Italia potranno essere stabilite delle quote di Abbattimento di lupi: è il contenuto di un emendamento presentato dal Senatore bolzanino Meinhard Durnwalder. Fanpage.it - Abbattimento del lupo in Italia: dal Senato arriva il primo sì Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inpotranno essere stabilite delle quote didi lupi: è il contenuto di un emendamento presentato dalre bolzanino Meinhard Durnwalder.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sì in Senato all'abbattimento del lupo in Italia: dal Senato arriva il primo sì; Abbattimento dei lupi, sì del Senato sulla base di un numero massimo annuale per ogni regione; Lupi, approvato in Senato l'emendamento per ucciderli. E le associazioni animaliste insorgono; LUPI, VIA LIBERA DEL SENATO ALL'ABBATTIMENTO; Passa in Senato emendamento che mette a rischio i lupi

In Italia potranno essere stabilite delle quote di abbattimento di lupi: è il contenuto di un emendamento presentato dal senatore bolzanino Meinhard Durnwalder ...

Lupi, approvato in Senato l'emendamento per ucciderli. E le associazioni animaliste insorgono

La critica dell'Enpa: "Primo passo verso l’eradicazione della specie". Lndc: "Inaccettabile e contro la biodiversità" ...

ENPA * GRANDI CARNIVORI: «APPROVATA AL SENATO NORMA “AMMAZZALUPI”, PRIMO PASSO VERSO L’ERADICAZIONE DELLA SPECIE»

Lupi. Approvata al Senato norma “ammazzalupi”. Enpa: riaperta la caccia al lupo. Primo passo verso l’eradicazione della specie e verso una procedura d’infrazione.

Via libera in Senato all’emendamento sull’abbattimento dei lupi

Il provvedimento prevede che si stabilisca annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi ...