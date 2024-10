Ilfattoquotidiano.it - A rischio il “bosco nascosto” di Civitavecchia: una petizione per salvare i 14mila alberi piantati per compensare la centrale elettrica

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “C’è un, eppure pochi lo sanno. Sarebbe una risorsa verde per tutti. Ma oggi rischia di essere eliminato“. È l’allarme lanciato da Vittorio Petrelli, uno dei rappresentanti del Comitato Salviamo ilEnel, promotore anche di unaonline e voce narrante di un video nel quale spiega che “ilconta 14.500tra ulivi, cipressi, lecci e pini marittimi, 92.400 tra arbusti e cespugli, oltre a 26mila metri quadrati di prato. Per una superficie complessiva di 40 ettari”. Poco importa se per Enel le cifre siano inferiori. Per loro glisarebbero 11.460, gli arbusti 55.830. Quel rettangolo di verde, comunque, esiste. Almeno finora. Anche se ne risulta inibita la fruizione pubblica. Ilsi trova in un’area del territorio diparticolarmente sensibile e dalla storia particolare.