Valencia nel caos, il ciclone Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una situazione che è stata definitas enza precedenti quella provocata dal maltempo in Spagna dove si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni. Sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi. Il governo Valenciano assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni ricevute dai diversi organismi e forze di sicurezza e di emergenza. Iltempo.it - Valencia nel caos, il ciclone Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una situazione che è stata definitas enzaquella provocata dal maltempo in Spagna dove si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni. Sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13e decine di dispersi. Il governono assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura perMultiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni ricevute dai diversi organismi e forze di sicurezza e di emergenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna, il ciclone Dana fa morti e devastazioni: a Valencia decine di automobili trasciante da una marea di acqua e fango; Il ciclone Dana fa almeno 51 morti. Valencia in ginocchio; Valencia nel caos, la tempesta Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti"; Maltempo Spagna, inondazioni nella Comunità Valenciana: 7 dispersi; Meloni in Libia firma 8 accordi, a gennaio riprendono i voli; Il Giappone dichiara incostituzionale il divieto di matrimonio gay; Leggi >>>

Valencia nel caos, la tempesta Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti"

(iltempo.it)

Una situazione che è stata definitas enza precedenti quella provocata dal maltempo in Spagna dove si aggrava pesantemente il bilancio ...

Il ciclone Dana fa almeno 51 morti. Valencia in ginocchio

(msn.com)

AGI - In Spagna si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni, dove sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi ...

Dana, cos'è il fenomeno meteorologico estremo (tipico del Mediterraneo) che ha travolto Valencia: cause, origine e conseguenze

(msn.com)

Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, ...

Cronaca meteo. Il ciclone tropicale Dana spaventa l'India. Centinaia di migliaia di evacuati, landfall imminente- Video

(3bmeteo.com)

Il ciclone tropicale battezzato Dana si sta intensificando sul Golfo del Bengala e ha raggiunto l'equivalente della categoria 1 degli uragani, mentre si trova alle coordinate 19.1N 87.7E ...