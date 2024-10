Ilgiorno.it - Tutti i nomi dell’inchiesta sul dossieraggio illegale: dal “Pezzalino” alla talpa nella Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo passo è attendere l’esito del Riesame che segnerà un punto importante per il quadro generale della inchiesta. La Dda ha già depositato lunedì il ricorso per chiedere tredici custodie cautelari in carcere per altrettanti indagati, tra cui Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci, finiti ai domiciliari su decisione del gip, e gli arresti domiciliari per altri tre, tra cui Enrico Pazzali, titolare della Equalize, società al centrosui presunti dossieraggi illegali, e presidente della Fondazione Fiera Milano. Il gip Fabrizio Filice, infatti, su 16 posizioni aveva disposto solo quattro misure di domiciliari e due interdittive, non applicando alcuna custodia cautelare per Pazzali.