Tragico incidente sulla tangenziale di Catania: un morto e un ferito (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina . Il sinistro, avvenuto al km 1.500, ha coinvolto una motocicletta. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo Feedpress.me - Tragico incidente sulla tangenziale di Catania: un morto e un ferito Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in unstradale avvenutoOvest di, in direzione Messina . Il sinistro, avvenuto al km 1.500, ha coinvolto una motocicletta. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ancora sangue sulle strade: un giovane motociclista si scontra contro un furgone in tangenziale e muore; Tragico incidente sulla Tangenziale di Catania: vittima un motociclista; Tragico incidente mortale sulla Tangenziale: c'è un morto; Muore motociclista sulla tangenziale di Catania; ncidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Catania: un decesso e un ferito; Catania, incidente in Tangenziale e traffico paralizzato; Leggi >>>

Tragico incidente sulla tangenziale di Catania: un morto e un ferito

(msn.com)

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina. Il sinistro, avvenuto al km 1.500, ha coinvolto una motocicl ...

Incidente mortale in Tangenziale: muore motociclista

(catania.liveuniversity.it)

Ennesimo incidente in tangenziale e per le strade di Catania e provincia. Perde la vita un giovane motociclista.

Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania, motociclista si schianta contro un furgone

(newsicilia.it)

CATANIA - Incidente mortale lungo la Tangenziale di Catania, prosegue la scia di sangue dell'hinterland etneo. Ieri sera si era registrato il decesso del ...

Catania, incidente mortale in Tangenziale: chi è la vittima

(livesicilia.it)

CATANIA – L’incidente è avvenuto lungo la Tangenziale di Catania. Poco prima dello svincolo per Gravina e in direzione Misterbianco. A perdere la vita è stato un centauro che era in sella alla sua ...