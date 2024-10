Iltempo.it - Toga o bandiera rossa, l'affondo di Salvini sull'ennesima "sentenza anti-italiana"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ennesimo capitolo di uno scontro interminabile tra Matteoe le toghe, iniziato con il processo Open Arms ancora in corso. “Un'altrada parte di un giudice comunista”, tuona il leader della Lega durante un video postato sul suo profilo X, in merito alla decisione del Tribunale di Bologna di demandare alla Corte di Giustizia europea il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva richiesto la protezione internazionale. In sostanza, quello che chiede il presidente del Tribunale Pasquale Riccardo e i suoi colleghi, è individuare quale sia la norma prevalente – comunitaria o nazionale – alla luce dell'ultimo decreto sui “paesi sicuri” (soprannominato decreto Albania). Un decreto che ha come orizzonte principale quello di rendere operativi i centri di identificazione in Albania.