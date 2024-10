The Family 2, replica puntata in streaming 30 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 30 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna arriva il tanto atteso discorso alla fondazione, e Hülya riesce a confessare le malefatte che Yusuf ha perpetrato negli anni con il suo colpevole silenzio. Fa pubblica ammenda per aver ignorato il dolore di Serap, guadagnandosi la clemenza di Cihan. La famiglia decide di passare insieme il capodanno in un locale a loro riservato e Aslan dà la serata libera ai suoi uomini. Ecco il Video Mediaset relativo il quarantatreesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 30 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 30– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna arriva il tanto atteso discorso alla fondazione, e Hülya riesce a confessare le malefatte che Yusuf ha perpetrato negli anni con il suo colpevole silenzio. Fa pubblica ammenda per aver ignorato il dolore di Serap, guadagnandosi la clemenza di Cihan. La famiglia decide di passare insieme il capodanno in un locale a loro riservato e Aslan dà la serata libera ai suoi uomini. Ecco ilrelativo il quarantatreesimo episodio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: The Family 2, puntata dell'1 ottobre: Hulya fa arrestare Nedret; The Family, la puntata del 2 agosto: Yagmur viene aggredita; Segreti di famiglia, crollano gli ascolti su Canale 5: la soap non proseguirà a settembre; Viola come il mare 2, l'ultima puntata in streaming; The Family 2, replica puntata in streaming 30 ottobre 2024 – Video Mediaset; Viola come il mare 2, la stagione completa su; Leggi >>>

The Family 2, replica puntata in streaming del 1° ottobre 2024 – Video Mediaset

(superguidatv.it)

Prime Video ha rilasciato il nuovo trailer carico di azione dell’attesissima serie indiana Citadel: Honey Bunny, un’esclusiva Original. La serie, che nasce dall ...

The Family 2 stagione, anticipazioni mensili novembre 2024

(tvserial.it)

The Family 2 a novembre 2024: ecco le trame di questo mese della seconda stagione di “Aile” in streaming su Mediaset Infinity.

The Family 2 su Mediaset Infinity, le puntate dal 14 al 18 ottobre

(tvblog.it)

Così dopo il finale della prima stagione atteso il 30 agosto, da lunedì 2 settembre The Family sarà in esclusiva su Mediaset Infinity in streaming gratuito con un episodio al giorno dal lunedì ...

The Family 2, anticipazioni trame dal 28 ottobre al 1° novembre: Devin è incinta! Ma Aslan è terrorizzato

(movieplayer.it)

Nelle anticipazioni della settimana di The Family 2 Devin annuncia a suo marito di aspettare il loro primo figlio, ma Aslan ne è terrorizzato e a ragione, alla luce di quanto succederà: le trame dal 2 ...